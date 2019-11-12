Derince´den Suriye´ye un ve su yardımı

KOCAELİ´nin Derince ilçesinde toplanan 2 TIR su ve un, Suriye´deki ihtiyaç sahibi ailelere gönderildi.
Suriye´de yaşayan savaş mağduru sivillere destek olmak amacıyla Derince Belediyesi ve ilçe halkı tarafından toplanan un ve su, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye´ye gönderildi. TIR´lar için İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Koordine Merkezi´nde tören düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yıllardır Suriye´de büyük bir dramın yaşandığını söyleyerek, "Bu drama kayıtsız kalmayıp halkımızın da katkılarıyla Derince Belediyesi olarak su ve undan oluşan 2 TIR insani yardım malzemesini mazlumlara ulaştırmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı´na teslim ettik. Bu iyilikte katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
İHH Marmara Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu ise yaptığı açıklamada, ``Savaşın mağdur ettiği yüz binlerce insana Türkiye´deki vicdan sahipleri korunak oluyor. Bu kapsamda Kocaeli´nin Derince ilçesinden un ve su dolu 2 TIR, Suriye´ye gönderilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı" diye konuştu.
Yardım TIR´ları yapılan duanın ardından Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan geçerek Suriye´ye gönderildi.
HATAY
12 Kasım 2019 Salı
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