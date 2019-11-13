Çocuk yaşta YPG/PKK’ya katılan 2 terörist teslim oldu Hatay'da buluşan aileler, terör örgütünün kandırdığı çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü

Suriye’de biri 2014, diğeri ise 2015'te terör örgütü YPG/PKK'ya çocukken katılan iki terörist ailelerinin de devreye girmesi sonucu teslim oldu.

Van ve Diyarbakır'daki ailelerine 3 ay önce telefon ederek çok pişman olduklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını ama korktuklarını dile getiren iki teröristin yakınları, emniyet birimleriyle irtibat kurdu.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S. Ç. (19) ve V.İ. (20) ile iletişime geçerek onları teslim olmaları için ikna etti.

Emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçmayı başaran teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Yaklaşık 4 yıldır ailesinden uzak kalan M.Ş.Ç. ile 5 yıldır örgütün elinde bulunan V.İ, Hatay'da aileleriyle bir araya getirildi. Aile bireyleri terör örgütünün kandırdığı çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü.

Teslim olan M.Ş.Ç. ve V.İ yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATAY 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:37

YATSI 18:53

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