2 kadının kavgasında tabanca ateşlendi

Ne iş yaptığı belli oldu!

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, aynı evde yaşayan iki kadın arasında çıkan kavgada kadınlardan biri, tabancayla ateş etti. Mermilerin evin duvarına isabet ettiği olaydan sonra polis, tabancayı ateşleyen kadını gözaltına aldı.

Şehit Oğuz Yener Caddesi üzerindeki bir evde yaşayan C.K. ve İ.U. isimli kadınlar arasında henüz bilinmyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kadınlardan C.K., evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp, ateşledi. Tabancadan çıkan mermiler evin duvarına isabet etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, C.K.'yi gözaltına aldı. Kavga sırasında cam kırıkları nedeniyle elinden yaralanan İ.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.



HATAY 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

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