Hatay'da, 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Hatay’ın Erzin ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 7 şahıs, jandarma ekiplerince ‘Şafak 7 Operasyonu’ ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzin ilçesinde jandarma ekipleri 'Şafak 7 Operasyonu' ile Mahmutlu Mahallesi TOKİ evlerine baskın düzenledi. Jandarma ekiplerince daha önce takipte olan F.S., O.S., H.S., M.C., A.Ö., M.S. ve S.C. yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada satışa hazır küçük paketler halinde uyuşturucu ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.

HATAY 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:05

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İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:35

YATSI 18:52

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