Hatay'da, 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 7 şahıs, jandarma ekiplerince ‘Şafak 7 Operasyonu’ ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzin ilçesinde jandarma ekipleri 'Şafak 7 Operasyonu' ile Mahmutlu Mahallesi TOKİ evlerine baskın düzenledi. Jandarma ekiplerince daha önce takipte olan F.S., O.S., H.S., M.C., A.Ö., M.S. ve S.C. yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada satışa hazır küçük paketler halinde uyuşturucu ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.
HATAY
15 Kasım 2019 Cuma
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