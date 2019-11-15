Hatay’da zincirleme kaza: 6 yaralı Karayolunda 4 araç birbirine girdi: 6 yaralı

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Hatay’da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, AntakyaYayladağı karayolu Harbiye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkasında römork bulunan 31 ZH 026 plakalı traktör, 31 DM 250 ve 31 EB 628 plakalı otomobillerle 31 S 0057 plakalı içi boş öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan AntakyaYayladağı karayolu bir süre sonra tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

HATAY 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:35

YATSI 18:52

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