Hatay'ın Belen ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Osman Güneri'nin köy okullarındaki öğrencilere spor malzemesi kazandırmak ve sporu sevdirmek amacıyla başlattığı "Elbirliği" projesi kısa sürede büyük destek buldu. Galatasaray, Diyarbekirspor, AmedSpor, Hatayspor, Trabzonspor ve Ankara Demirspor gibi takımlardan ve bazı ünlü isimlerden destek sözü alan proje, daha şimdiden köy okullarındaki çocukların yüzlerini güldürmeye başladı.



Elbirliği Projesiyle köy okullarına el uzatıyor

Belen Sebati Günenç İlkokulu öğretmeni Osman Güneri, kendi çabalarıyla başlattığı proje kapsamında kırsal bölgelerde bulunan okullara el uzatılıyor. Okulların spor malzeme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan ve projeye ilk bağışı bir maaşı ile kendisi yapan Osman öğretmen basketbol, voleybol, futbol sahaları ve oyun alanları oluşturarak çizimlerini ve boyalarını yapıyor. Daha önce ilk görev yaptığı Hatay'ın Belen ilçesi Şenbük köyü ilkokulunda okuttuğu öğrencileri mezun etmesine rağmen hafta sonları gidip öğrencilerini ziyaret eden, onlarla bir araya gelip oyunlar oynayan, okullarında eksikleri gidermek için çaba harcayan Osman Güneri bu kez kucak dolusu hediyeler ile öğrencilerinin yanına gitti. Galatasaray futbol kulübü tarafından gönderilen spor malzemelerini öğrencilere dağıtan Osman öğretmenin mutluluğu yüzüne yansırken çocukların yüzlerindeki tebessüm ise görülmeye değerdi.

Daha önceki çalışmalarında köy okullarına, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle zeka oyunları sınıfı açıp, saha ve oyun alanları çizimleri gerçekleştiren ilkokul öğretmeni Güneri, bu çalışmaları şimdi Hatay’da da gerçekleştirmeye başladı. Şu ana kadar on okula bu şekilde destek veren Osman Güneri'nin hedefi projeyi Türkiye'nin 81 iline yayabilmek.



Projeye, futbol takımlarından ve ünlülerden destek

Sınıf öğretmeni Osman Güneri'nin Elbirliği Projesi'ne Galatasaray, Diyarbekirspor, Amedspor, Hatayspor, Trabzonspor ve Ankara Demirspor gibi takımlardan destek sözü geldi. Takımlar çektikleri videolar ile projeye destek sözü verirken şhow program oyuncusu Sinan Çalışkanoğlu oyuncu Erdem Yener, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de video göndererek projeye desteklerini açıkladılar. Galatasaray Futbol kulübü yöneticisi Dorukhan Acar da Osman öğretmeni ve öğrencilerini 22 kasımda oynanacak olan Galatasarayr Başakşehir maçına davet etti.

Proje ile ilgili bilgiler veren sınıf öğretmeni Osman Güneri "Elbirliği adıyla proje başlattık. Buradaki amacımız insanları bir araya getirerek el birliği ile bütün güçlükleri aşabileceğimizi göstermek. Projenin amacı köy okullarına spor malzemeleri oyun alanları spor sahaları desteği sağlamak. Maddi bir beklentimiz yok. Sadece spor malzemeleri istiyoruz. Proje ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. İlk olarak Galatasaray'dan spor malzemeleri geldi. Buradan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz' Erdem Yener'e Sinan Çalışkanoğlu'na Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'e Diyarbekirspor, AmedSpor, Hatayspor, Trabzonspor ve Ankara Demirspor'a ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

En büyük hayalinin projeyi ülke geneline yaymak olduğun sözlerine ekleyen Güneri, “Amacım bu projemi gerçekleştirdikten sonra projemi ülke genelinde uygulayıp yaz tatilinde 81 ilimizde her gün bir köy okulunda bu çalışmayı gerçekleştirmektir. Bu çalışmamla birlikte farkındalık oluşturup en büyük zorlukların bile el birliği ve sevgi ile aşılabileceğini göstermektir. Bugün daha önce görev yaptığım okulda öğrencilerimi ziyaret ettim. Her ay onları ziyaret ediyorum üniversiteyi bitirene kadar elim üzerlerinde olacak inşallah"

Öğrenciler ise kendilerini unutmadığı ve sürekli ziyaret ederek kendileri ile ilgilendikleri için öğretmenlerine teşekkür ederek iyi ki varsın öğretmenim dediler.

