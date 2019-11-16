Hataylı minik itfaiyeciler göreve hazır 500 minik öğrenciye itfaiye personelinden eğitim

Hatay’da, itfaiye istasyonunu ziyaret eden anaokulu öğrencileri, ağabeylerinden itfaiyenin önemini ve görevlerini öğrendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez itfaiye istasyonu bir gün içerisinde 500 anaokulu minik öğrencisini konuk etti. İtfaiye personelleri, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek itfaiyenin önemi ve görevlerini anlattı. İtfaiye personelleri minik öğrencilere acil çağrı numarasını, itfaiyenin nasıl çalıştığını ve toplumsal olaylara nasıl müdahale ettiğini anlattı.

Eğlenceli ve bilgi dolu bir gün geçiren minikler daha sonra itfaiye araçlarına bindi. Minikler, itfaiye araçlarının önünde de itfaiyeci personelleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarla tek tek ilgilenen itfaiye personeli, miniklerin sorularını da yanıtsız bırakmadı.

HATAY 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:51

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