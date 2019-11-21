Cezaevi firarisinin öldürdüğü eşi toprağa verildi Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın tehditler nedeniyle koruma talep etmiş

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Hatay'da, cezaevinden firar eden tutuklunun öldürdüğü eşi toprağa verildi. Ölen kadının yakınları, cenazesi başında uzun süre gözyaşı döktü.

Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi’nde dün cezaevinden firar eden ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Kaya tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Sibel Kaya, Akcurun Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akcurun Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 çocuk annesi Sibel Kaya’nın boşanma sürecinde çocuklarının ve kendisinin ölüm tehditleri alması nedeniyle koruma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Eşini bıçaklayarak kaçan Ahmet Kaya ise polisler tarafından yapılan incelemeler sonucu Akevler Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanda yakalandı. Zanlının sorgusu sürüyor.

HATAY 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:48

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