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1600 kilometre pedal çevirerek Hatay’a geldi

İHA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden, güvenlik güçlerine destek vermek için bisiklet ile bin 600 kilometre yol kateden Fahrettin Şener, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.

1600 kilometre pedal çevirerek Hatay’a geldi

Balıkesir’in Susurluk ilçesinden, güvenlik güçlerine destek vermek için bisiklet ile bin 600 kilometre yol kateden Fahrettin Şener, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’u ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG’ye karşı sınır güvenliğini korumak amacıyla düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla bisiklet ile geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin farklı illerine giden ve toplamda 10 bin kilometre yolu bisiklet ile kat eden Fahrettin Şener, bu farkındalığı tamamlamasının ardından şimdi de Balıkesir’in Susurluk ilçesinden bisikleti ile Hatay’a gelerek Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’u makamında ziyaret etti. Şener, Yavuz’a Türk Bayrağı hediye etti.
Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise hediye edilen Türk Bayrağı’nı öperek, Fahrettin Şener’e ve destek veren herkese teşekkür etti.

HATAY

22 Kasım 2019 Cuma

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