Samandağ’da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde tarihi mağaraları'nın bulunduğu bölgeye yakın yangın yayılmadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Mağaracık Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Büyük uğraşlar sonucunda yangın Tarihi Mağaraları'nın bulunduğu bölgeye gelmeden söndürüldü.



HATAY 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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