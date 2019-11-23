Reyhanlı’da eğitmenlere Türkçe öğretimi programı düzenlendi

Reyhanlı Eğitim Köyünde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitmen Eğitimi” programı düzenlendi.

“Yunus Emre Enstitüsü tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli öğrencilere Türkçe dersleri veren öğretmenlere yönelik olarak, Reyhanlı Eğitim Köyü’nde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitmen Eğitimi” programı düzenlendi.

Yetim Vakfı ev sahipliğinde, köyde bulunan Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen programa Suriyeli çocuklara Türkçe öğreten farklı branşlarda 61 öğretmen katıldı. Katılımcılar programda, üç gün boyunca Yunus Emre Enstitüsü uzmanları ile beraber alanında uzman akademisyenler tarafından teorik derslere ve uygulamalı çalışmalara katıldılar.

Programda, dört temel dil becerisinin öğretimi ve geliştirilmesi, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teknolojik araçlardan yararlanma, drama uygulamaları, kelime ve kavram öğretimi, dil bilgisi öğretimi, sınav hazırlama ve uygulama esasları, Türkçenin göçmen çocuklara ikinci dil olarak öğretimi, Suriyeli çocuklara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar, travmalı çocuklarla iletişim, uyum sınıfları uygulaması ve Türkçe öğretimi konularında seminerler gerçekleştirildi.

Reyhanlı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan ve Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji ve Türkçe Eğitimi müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu ve Şube müdürü Mustafa Onur’un katıldığı kapanış töreninde, katılımcılara “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitmen Eğitim Programı” katılım belgeleri verildi.

HATAY 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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