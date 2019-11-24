Hatayspor - İstanbulspor maçının ardından Toysal: “Bu tarz sıkıntılı maçlar oynayacaktık, biz de bunun bilicindeyiz” Avcı: “Golü atanın kazanacağı bir maçtı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hatayspor - İstanbulspor maçının ardından Toysal: “Bu tarz sıkıntılı maçlar oynayacaktık, biz de ...

İHA

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor, İstanbulspor'u 10 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Hatayspor - İstanbulspor maçının ardından Toysal: “Bu tarz sıkıntılı maçlar oynayacaktık, biz de bunun bilicindeyiz” Avcı: “Golü atanın kazanacağı bir maçtı”

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Hatayspor, İstanbulspor'u 10 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal bu tarz sıkıntılı maçlar oynayacaklarını ve tepkiler olabileceğini belirterek, “Hafta başından beri zor bir müsabaka olacağını zaten biliyorduk. Genç ve dinamik bir takıma karşı mücadele vereceğimizi biliyorduk. TFF 1. Lig’de şu ana kadar ki istatistiki verilerde bizimle beraber topa sahip olma, pas yüzdesi en yüksek olan bir takıma karşı mücadele ettik. Bu maçtan sonra bütün istatistiki veriler bizim lehimize döndü. Belki taraftar maçın sonucunun haricinde oyun olarak belki keyif almamış olabilir. Bunu saygı ile karşılıyorum ama ortada bir gerçek var Hatayspor şu an puan farkı ile lider. Bunun keyfini çıkaracağız, eksiklerimiz varsa bunu biz halledeceğiz, saha içi ve dışı. Oyuncularımız da bunun bilincinde, hepsi üst düzey profesyonel, karakterli oyuncular. Bundan sonraki süreçte illa bu tarz maçlar oynanacak, tepkiler olacaktır, gayet normal. Yalnız taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum; her zaman takımın yanında olsunlar, her zaman destek versinler ki, bu tarz sıkıntılı süreçte her zaman için pozitif bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Dünkü oynanan maçlara bakacak olursak, Ümraniye takımı son dakikada gol attı, Erzurum takımı son saniyede gol attı. Olabiliyor, bu tarz sıkıntılı maçlar oynayacaktık, biz de bunun bilicindeyiz. Üç puan aldık, mutluyuz. Puan farkı ile lider olduğumuz için ekstra mutluluğumuz devam edecek. Seviyemizi korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İstanbulspor cephesi
İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı ise iki takım için de önemli bir maç olduğunu vurgulayarak, “Bugün Hatayspor için de, bizim için de çok önemli bir maçtı. Mücadelesi yüksek, fakat pozisyonu çok az bir maç oldu. Çünkü taktiksel olarak, biz karşılık veriyoruz, onlar karşılık veriyor. Golü atanın kazanacağı bir maçtı diye düşünüyorum. Biz artık önümüzdeki maçlara bakacağız, Hatayspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

HATAY

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor - İstanbulspor: 1-0
YEREL HABERLER Hatayspor - İstanbulspor: 1-0
Samandağ’da zincirleme kaza
YEREL HABERLER Samandağ’da zincirleme kaza
TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0
Zeytinlikte yangın Üretici Fevzi Doğru, "Zeytinin daha yarısını toplamadık hepsi gitti" diyerek yardım istedi
YEREL HABERLER Zeytinlikte yangın Üretici Fevzi Doğru, "Zeytinin ...
Umut bebek, hayata tutundu
YEREL HABERLER Umut bebek, hayata tutundu
Kırıkhan'da 900 nar fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Kırıkhan'da 900 nar fidanı dağıtıldı
İran prensesi Süreyya'nın anılarını kitaplaştırdı
YEREL HABERLER İran prensesi Süreyya'nın anılarını kitaplaştırdı
Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler
YEREL HABERLER Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini ...
YPG roketiyle hayatını kaybeden eşinin hayalini gerçekleştirmek için hacca gitmek istiyor Hayatını kaybetmeseydi eşiyle gidecekti, tek hayali hacca gidebilmek Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Reyhanlı’ya atılan roket sonucu hayatını kaybeden Rıfat Sinirli’nin eşi Ayşe Sinirli: “Eşimin en büyük hayali benle hacca gitmekti, hayatını kaybedince gidemedik, şimdi ben en büyük hayalimizin olan hacca gitmek istiyorum”
YEREL HABERLER YPG roketiyle hayatını kaybeden eşinin hayalini ...
Tiyatrocu minik çocuklar hem ağladı hem ağlattı Minik çocukların vatan konulu tiyatro oyunu büyükleri ağlattı
YEREL HABERLER Tiyatrocu minik çocuklar hem ağladı hem ağlattı Minik ...
Samandağ, Hızır A.S. Projesi ile inanç turizminde atağa kalkacak
YEREL HABERLER Samandağ, Hızır A.S. Projesi ile inanç turizminde ...
Reyhanlı’da eğitmenlere Türkçe öğretimi programı düzenlendi
YEREL HABERLER Reyhanlı’da eğitmenlere Türkçe öğretimi programı ...
Samandağ’da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Samandağ’da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan ...
Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldı Kanser hastalığını yeni atlatan kadın, babası ve kardeşi, 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldılar
YEREL HABERLER Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz ...
1600 kilometre pedal çevirerek Hatay’a geldi
YEREL HABERLER 1600 kilometre pedal çevirerek Hatay’a geldi
Gastronomi kenti Hatay’da gastronomi çalıştayı Vali Doğan: "30 kilometre ötedeki savaş, Hatay’daki huzuru etkilemiyor" Milletvekili Yayman: "30 kilometre ötesinde savaş olan Hatay’ın dünyanın en büyük mozaik müzesine sahip olması Türkiye Cumhuriyetinin kültür ve sanata verdiği değeri gösterir"
YEREL HABERLER Gastronomi kenti Hatay’da gastronomi çalıştayı Vali ...
Yanan evinin enkazında sağlam kalan eşya aradı
YEREL HABERLER Yanan evinin enkazında sağlam kalan eşya aradı
Otostop çekerek çıktığı ülkesine 66 yıl sonra döndü Memleketi Hatay'dan 25 yaşında ayrılan ve otostopla 36 ülkeyi gezdikten sonra ABD'ye yerleşen Mehmet Fatin Baki, gurbette geçen yılların ardından doğduğu topraklara dönerek ahşap bir kulübede yaşamaya başladı Amerika'da gurbetçi çocuklara Türkçe öğreten 92 yaşındaki Mehmet Fatin Baki, burada kiralayıp kütüphaneye dönüştürdüğü mekanda da çocuklara ücretsiz İngilizce kursları veriyor ABD'de yaptığı hayır işleri ve çocuklara verdiği derslerden dolayı layık görüldüğü "Point of light" (ışık noktası) yazılı madalyasını dönemin ABD Başkanı George Bush'tan alan Baki, Türkiye'de de gönüllü ordusu kurmak istiyor
YEREL HABERLER Otostop çekerek çıktığı ülkesine 66 yıl sonra ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X