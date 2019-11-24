Hatay’da orman yangını Kisecik’te çıkan orman yangını korkuttu

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Hatay'da çıkan orman yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü.



Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 3 arazöz ile müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

HATAY 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:27

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AKŞAM 17:30

YATSI 18:48

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