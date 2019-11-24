Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70 - Çankaya Üniversitesi: 76

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi’ni konuk etti. Deplasman ekibi ilk periyottan itibaren üstün götürdüğü mücadeleyi 7076 kazandı.



Salon: Antakya

Hakemler: Yücel Çilingir xx, Benhür İrcel xx, Hande Öztürk xx, Haley Peters xxx,

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 12, Özge Yavaş xx 4, Marica Gajic xxx 12, Haley Peters xxx 23, Regan Magarity x, Gizem Başaran x 2, Hind Ben Abdelkader xxx 15, Melike Tuğba Oral x 2

Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş x, Ceren Gökdemir x, Latanya White xxx 24, Tuğçe İnöntepe xxx 10, Derin Yaya xxx 11, Bahar Öztürk xxx 13, Sasha Goodlett xxx 18, Nilay Aydoğan x, Nazlıcan Yalçındağ x

1. Periyot: 1624 (Çankaya lehine)

Devre: 4041 (Çankaya lehine)

3. Periyot: 5355 (Çankayalehine)

5 faulle çıkan: Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi)

HATAY 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:48

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