Samandağ'da trafik kazası: 5 yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya Karayolu Koyunoğlu mevkisinde meydana geldi, Antakya yol istikametindeyken sürücüsü belirlenemeyen 31 F 0801 plakalı otomobil ile 31 SL 335 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerin içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastanelere kaldırıldı.

HATAY 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:27

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YATSI 18:48

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