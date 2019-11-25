Kırıkhan'da "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yürüyüşü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' yürüyüşü düzenlendi.

Atatürk anıtı önünde başlayan ve Kanatlı Caddesi Anıt Meydanında sona eren yürüyüşe Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Kaymakam Karamehmetoğlu, konuşmasını ardından kadınlara karanfil dağıttı. Kadınlar ise davul zurna eşliğinde ellerinde dövizlerle yürüdü.

HATAY 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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