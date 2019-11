Hatay’da "Kadına Şiddete Turuncu Çizgi" yürüyüşü Eşi tarafından öldürülen Sibel Kaya’nın ailesi de yürüyüşe katıldı

Hatay’da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanlığı ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü’ nedeniyle Antakya ilçesinde yürüyüş düzenledi. AK Parti Hatay İl Başkanlığı önüne kadar yürüyüş düzenleyen AK Partililer, burada kadına yönelik şiddetin her türlüsüne turuncu çizgi çektiler. Kadınların bu etkinliğine AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’ın eşi Saadet Yılmaz, yakın zamanda Hatay’da kadın cinayeti ile gündeme gelen Sibel Kaya’nın ailesi ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kadın Kolları Hatay İl Başkanı Sara Gök, “Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır. Hal böyle iken her kadın konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine bir takım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Dolayısıyla biz bugün öncelikle herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz. Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.

