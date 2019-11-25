Hatay'da hatalı sollama kazası: 3 yaralı

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Hatay’da, hatalı sollama yapan bir sürücü karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi yol çatında meydana geldi. Hatalı sollama yapan Mehmet İ.’nin kullandığı 31 ABM 505 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep E. yönetimindeki 31 AU 617 plakalı pikapla çarpıştı. Otomobil bankete düşerek durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan Muhammed İ. ve pikabın sürücüsü Recep E. de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HATAY 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:48

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