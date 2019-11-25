Samandağ'da sazlık yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Liman Mahallesi'nde dere yatağında bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

HATAY 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.