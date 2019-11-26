BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye´nin İdlib kentine 40 TIR´dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklendi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR´ları, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket etti. Yardımlar, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.
HATAY
26 Kasım 2019 Salı
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