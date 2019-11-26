Samandağ Belediyesinden basın açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samandağ Belediyesinden basın açıklaması

İHA

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, son günlerde gündem konusu olan Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili halka açık bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Samandağ Belediyesinden basın açıklaması

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, son günlerde gündem konusu olan Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili halka açık bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
Samandağ Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Duran, Timur Bozoğlan, Tahsin Demir, basın mensupları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatanda katıldı.
Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, “Son günlerde basında sosyal medyada ve halkımızın arasında gündem konusu olup tartışılan ve belediyemizin ve de yönetiminin birçok soruya maruz bırakıldığı hatta mevzunun bize atfedildiği Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hakkında sizler ile bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz. Öncelikle kamuoyunun şunu bilmesini isteriz ki söz konusu planlama çalışmaları ile ilgili kurumlar arası görüşmeler 2012 tarihinde başlamış olup 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hizmet alım işi 26.06.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Akabinde 1. Etap İlave ve Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hizmet alım işi de 02.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu planlar 27.11.2017 tarih ve 4178 sayılı yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Kültür ve turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 23.07.2019 tarih ve 2019/1419 sayılı kararı ile onaylanmış olup 18.11.2019 tarihi itibari ile 1 (bir) ay süre ile Kurumumuzun internet sayfasında yayınlanmış idari binasında askıya alınmıştır.
Dolayısı ile söz konusu planlama çalışmaları süreci (kurum görüşmeleri, plan yapım hizmetinin ihale edilmesi, plan taslaklarının hazırlanması vs) yönetimimizden bağımsız olup halihazırda Turizm Bakanlığınca planlama çalışmalarda görülen teknik eksikliklerin giderilmesi noktasında yönetimimizin rutin çalışmaları olmuştur. Ki bu çalışmalar planlama ana kararlarını olumlu veya olumsuz etkilememiştir” dedi.

"Çalışma, bakanlığa gönderilmiş olup değerlendirilmesi talep edilmiştir"
“Basında ve kamuoyunda en çok dillendirilen konular arasında olan kıyı alanları düzenlemeleri ile ilgili olarak yönetimimiz halkımızın bir mağduriyeti oluşmaması için gerekli hassasiyeti göstermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 03.07.2019 tarih ve 2892 sayılı yazı ile 1976yılından beri sabit olan kıyı kenar çizgisinin yeniden tespit edilmesi ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini talep etmiştir” diyen Eryılmaz, şunları kaydetti:
“Söz konusu Bakanlık konu ile ilgili olarak 26.07.2019 tarih ve 20550 sayılı yazısı ile talebimizi, mevcut kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesini ya da iptalini gerektirecek teknik veya hukuki bir neden bulunmadığını belirterek reddetmiştir. Bakanlık kati suretle 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ancak yine söz konusu bölgede Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Kısmi Yapılaşmaya ilişkin madde dikkate alınarak Hz. Hıdır A.s. Türbesi ile Truva Restoran arasına denk gelen alanda bir çalışma yapılmıştır. Kısmi yapılaşma Turizm Bakanlığınca 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış turizm amaçlı uygulama imar planlarının, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik bandı içerisinde kalan kesimindeki imar adalarının yüzde ellisinden fazlasında yapılaşma olması durumudur. Buna göre 11 Temmuz 1992 tarihinden önce alınmış ve kurumumuzca tespiti yapılan Ruhsatlar, Emlak Beyannameleri, Faturalar vs. ile yapılan çalışmalarda doluluk oranı yüzde 54.30 çıkmıştır. Çalışma, bakanlığa gönderilmiş olup değerlendirilmesi talep edilmiştir ancak Revizyon İmar Planında söz konusu alanın Park ve Günübirlik Tesis Alanı olarak tanımlandığı görülmektedir. Henüz askı ilan sürecinde olan Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları kapsamında söz konusu bölgeye dair Kısmi Yapılaşma kararının tekrar değerlendirmeye alınması hususunda itirazda bulunulacaktır.
Tüm bunların çerçevesinde şu açıkça bilinmelidir ki, Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının tasarrufu tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisindedir. Bu planlar çerçevesinde mağdur olduğunu düşünerek belediyemize gelerek, bize tepki gösteren, itiraz eden vatandaşlarımızın hassasiyetlerini anlamaktayız. Bu noktada gerek yönetimimiz gerekse de personelimiz mağduriyetlerin giderilmesi hususunda vatandaşlarımızın ne yapması gerektiğine yönelik yönlendirmelerde bulunmakta ve yardımcı olmaya çalışmaktadır.”

HATAY

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit itfaiyeci anıldı
YEREL HABERLER Şehit itfaiyeci anıldı
Sokakta yaşayan adam koltukta ölü bulundu
YEREL HABERLER Sokakta yaşayan adam koltukta ölü bulundu
BM´den İdlib´e 40 TIR insani yardım
YEREL HABERLER BM´den İdlib´e 40 TIR insani yardım
Kırıkhan'da Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi
YEREL HABERLER Kırıkhan'da Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası ...
Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
YEREL HABERLER Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
Berfin Özek davasında moralleri bozan gelişme Yüzü asitle yakılan Berfin ilk kez mahkemeye katıldı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi Avukat Mehtap Sert: "Berfin'in yüzüne asit atan sanık Ozan Ç. hakkında kasten adam yaralama hükmü verilirse gelecek mahkemede serbest kalması gündeme gelmesi mümkün olabilir" CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin: "Umut ediyoruz ki savcılığın mütalaasına mahkeme katılmaz"
YEREL HABERLER Berfin Özek davasında moralleri bozan gelişme Yüzü ...
Suriye'de rejim bombardımanı altında zeytin hasadı
YEREL HABERLER Suriye'de rejim bombardımanı altında zeytin hasadı
Kamışın ney yolculuğu Hatay’da doğal yetişen kamışlar, yaklaşık bir yıl kurutularak hünerli ellerde en önemli enstrümanlarından neye dönüşüyor
YEREL HABERLER Kamışın ney yolculuğu Hatay’da doğal yetişen ...
Samandağ'da sazlık yangını
YEREL HABERLER Samandağ'da sazlık yangını
Hatay'da 70 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 70 şişe sahte içki ele geçirildi
Hatay'da hatalı sollama kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da hatalı sollama kazası: 3 yaralı
45 yıl sonra öğretmenini buldu Hatay’da yerel gazete sahibi İnönü Mehmet Bilgin, ilkokul öğretmenini 45 yıl sonra Gaziantep’te bulup Öğretmenler Günü’nü kutladı Bilgin: "45 yıl boyunca hiç unutulmayan bir sevgi ve saygı bu"
YEREL HABERLER 45 yıl sonra öğretmenini buldu Hatay’da yerel gazete ...
Hatay’da "Kadına Şiddete Turuncu Çizgi" yürüyüşü Eşi tarafından öldürülen Sibel Kaya’nın ailesi de yürüyüşe katıldı
YEREL HABERLER Hatay’da "Kadına Şiddete Turuncu Çizgi" yürüyüşü Eşi ...
Hatay'da 35 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 35 kaçak göçmen yakalandı
Kırıkhan'da "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yürüyüşü
YEREL HABERLER Kırıkhan'da "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yürüyüşü
Samandağ'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samandağ'da trafik kazası: 5 yaralı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70 - Çankaya Üniversitesi: 76
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir ...
Samandağ'da otomobil, tarlaya uçarak takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samandağ'da otomobil, tarlaya uçarak takla attı: 1 ...
Hatay’da orman yangını Kisecik’te çıkan orman yangını korkuttu
YEREL HABERLER Hatay’da orman yangını Kisecik’te çıkan orman yangını ...
Hatayspor - İstanbulspor maçının ardından Toysal: “Bu tarz sıkıntılı maçlar oynayacaktık, biz de bunun bilicindeyiz” Avcı: “Golü atanın kazanacağı bir maçtı”
YEREL HABERLER Hatayspor - İstanbulspor maçının ardından Toysal: “Bu ...
Hatayspor - İstanbulspor: 1-0
YEREL HABERLER Hatayspor - İstanbulspor: 1-0
Samandağ’da zincirleme kaza
YEREL HABERLER Samandağ’da zincirleme kaza
TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 0
Zeytinlikte yangın Üretici Fevzi Doğru, "Zeytinin daha yarısını toplamadık hepsi gitti" diyerek yardım istedi
YEREL HABERLER Zeytinlikte yangın Üretici Fevzi Doğru, "Zeytinin ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X