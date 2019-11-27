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Bayram Toysal: "Rakiplerimiz bize karşı ekstra önlem alıyor" Lider Hatayspor yağmur altında ...

İHA

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Balıkesir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bayram Toysal, rakiplerinin kendilerine karşı ekstra önlem aldığını belirterek, işlerinin kolay olmadığını söyledi.

Bayram Toysal: "Rakiplerimiz bize karşı ekstra önlem alıyor" Lider Hatayspor yağmur altında Balıkesir maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Balıkesir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bayram Toysal, rakiplerinin kendilerine karşı ekstra önlem aldığını belirterek, işlerinin kolay olmadığını söyledi.
Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetimindeki antrenman yağmur altında gerçekleşti. Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanın bir bölümünü basına açan Hatayspor’da Teknik Direktör Bayram Toysal, ligde giderek işlerin zorlaştığının altını çizdi.
Rakiplerin Hatayspor’a karşı ekstra önlem aldığını söyleyen Toysal, “Son oynadığımız İstanbulspor maçını 3 puanla kapatıp yerimizi koruduk. Tabi haftalar ilerledikçe işler biraz daha zorlaşıyor. Diğer takımların bizlere karşı olan ekstra önlemleri daha çok artıyor. Bunu her hafta net bir şekilde görüyoruz. Buna örnek verecek olursak son İstanbulspor maçında Caner, Selim, Mirkan ve özellikle Gökhan Karadeniz, her topu aldıklarında 23 tane oyuncuyla beraber savunma şeklinde mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Biz de bunu çözmeye çalışıyoruz, tabi bu kolay değil. Hem pozitif futbol oynayacaksın hem rakibin ataklarını engelleyecek işler yapacaksın saha içerisinde. Hem de atak sonuçlandıracaksın. Bu kolay bir iş değil o yüzden futbolcu kardeşlerimizin bugüne kadar gösterdikleri mücadele bana göre takdir edilecek cinsten. Hepsine bugüne kadar göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum, çok karakterli bir duruş sergiliyorlar. Balıkesir maçı da İstanbulspor maçı gibi aynı seviyede zor bir maç, deplasmanda oynayacağız. Son 3 haftada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız, çıkış arayan bir takım. Lige bakılacak olursa bundan 34 hafta önce sıralamada çok ciddi bir konumdaydı, bugün itibari ile biraz daha alta düşmeye başladılar” dedi.

“Haddimizi bilerek topumuzu oynamaya devam edeceğiz”
Çok zor bir ligde mücadele ettiklerini vurgulayan Toysal, "Herkes herkesi yenebiliyor. Maçlar öyle kolay, herkesin beklediği gibi Hatayspor şampiyon olacaksa 30, 40 kazanmalı gibi algısı kesinlikle oluşmamalıdır. Biz haddimizi bilerek, mücadele gücümüzü en üst seviyede sergileyerek maçları oynamaya çalışıyoruz. Ben Balıkesir maçı da bu anlamda bizim için pozitif geçer diye ümit ediyorum. İnşallah 3 puan alıp gelerek, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
Bayram Toysal, Sadi Karaduman’ın sarı kart cezası nedeniyle Balıkesir maçı kadrosunda yer almayacağını, İstanbulspor maçında aldığı darbe sonrası sakatlanan Furkan Şeker’in oynayıp oynamayacağının da maç günü belli olacağını sözlerine ekledi.
Diğer yandan, Özel Reyhanlı Şahika Okulu ve Hatay Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hatayspor’u ziyaret ederek Balıkesirspor maçı öncesi başarılar diledi.

HATAY

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:47
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