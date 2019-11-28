FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Slovakya temsilcisi Ruzomberok’u 8079 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Mlosav Kaludjerovic xx (Karadağ), Javier Torres Sanchez xx (İspanya), Ori Shalhavi xx (İsrail)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 1, Özge Yavaş xxx 7, Gajic xxx 18, İdil Türk x, Peters xx 6, Magarity xxx 16, Gülşah Gümüşay xx, Gizem Başaran xx 2, Ben Abdulkader xxxxx 30, Tuğba Oral x
Ruzomberok: Alexandra Williams x, Teodora Turudic xxx 13, Viktoria Havranova x, Mistinova xxx 13, Fekete xxxxx 27, Alica Moravcikova xx 2, Lucia Kelcikova xx 2, Olha Yatskovets xxxx 20, Nikola Dudasova xx 2
1. Periyot: 2414 (Hatay lehine)
Devre: 4232 (Hatay lehine)
3. Periyot: 6049 (Hatay lehine)
HATAY
28 Kasım 2019 Perşembe
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