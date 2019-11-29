Hatay’da hurda deposu kundaklandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Hatay’da kundaklanan hurdacı deposu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi 352 sokakta bulunan hurda deposunda 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, hızla büyüyerek deponun tamamını sardı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Hatay büyükşehir itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede etti. Depoda mahsur kalanların olması ihtimaliyle içeride arama yapıldı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi bulunan yangınla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

HATAY 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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