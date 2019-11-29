İskenderun’da KYK öğrencilerinden kan bağışı

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muhyiddin İbni Arabi Yurdunda kalan üniversite öğrencileri ve yurt personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İskenderun Gençlik ve Spor Müdürlüğü KYK Muhyiddin İbni Arabi Yurdu içerisinde gerçekleştirilen kan bağışlama etkinliğine İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, Muhyiddin İbni Arabi Yurt Müdürü M. Ali Yılmaz, öğrenciler ve yurt personelleri destek verdi.

Yurt Müdürü M. Ali Yılmaz, kan bağışıyla ilgili açıklamasında, "Toplumda kan bağışı bilincinin ve farkındalığının oluşması, gençler arasında kan vermenin öneminin anlaşılması, düzenli ve gönüllü kan bağışçısı sayısının artırılması amacıyla Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunduk" dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel ise bağışta bulunan öğrencilere ve personellere hassasiyetleri için teşekkür ederek, “Türk Kızılay’ına destekte bulunmak ve ihtiyacı olanlara faydalı olabilmek adına hem öğrencilerimizle ve hem de personellerimizle kan bağışına destek oluyoruz. Umuyoruz ki düzenli olarak yaptığımız bu bağışlarla ihtiyacı olan insanlara faydalı oluruz” diye konuştu.

HATAY 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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