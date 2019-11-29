Zayıflamak için Kıbrıs'tan Hatay'a geldi

Kıbrıs'tan Hatay'ın İskenderun ilçesine gelerek tüp mide ameliyatı olan Lemi Ballı sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yedi yıl önce böbrek nakli ameliyatı geçiren 115 kilo ağırlığındaki Lemi Ballı, zayıflamak ve sağlığına kavuşmak için İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Turgut Karaca’ya başvurarak, tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyatın üstünden 15 gün geçmesine rağmen hızla kilo veren ve sağlığına kavuşan Lemi Ballı, Doç. Dr. Turgut Karaca ve ekibine teşekkür etti.

Ameliyat için Kıbrıs’tan İskenderun’a geldiğini belirten Lemi Ballı, "Yedi sene önce, böbrek nakli ameliyatı geçirdim. Fakat kilolarım yüzünden, rahatsızlıklarım bitmiyordu. Bu nedenle takibimi gerçekleştiren nefroloji doktorumun önerisiyle tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Turgut Karaca’ya başvurdum. İyi ki ameliyat olmuşum. Sağlıklı bir şekilde kilo veriyorum. Her şey yolunda. Obezite Cerrahisi Ekibine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.



“Obezite sağlığınıza engel olmasın”

Organ yetmezliği olan hastalarda obezite cerrahisinin, deneyimli ekiple yapıldığında başarılı bir tedavi yöntemi olduğunu ve Türkiye’de böbrek nakli sonrası az sayıda obezite ameliyatı yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Turgut Karaca, “Lemi Bey, tüp mide ameliyatının 15. Gününde, 12 kilo vermiştir. Böbrek nakilli hastaların ameliyatlarında ve sonrasında sıvı yönetimi son derece önemlidir. Bu nedenle hastaların, deneyimli merkezlerde ameliyat olmasını öneriyoruz. Tecrübeli anestezi ekibi, ameliyathane ve servis ekibiyle hastamız; ameliyat sürecinde ve sonrasında başarılı bir şekilde takip edilip, sağlığına kavuşturulmuştur. Hastamızın bundan sonraki yaşamında beslenme alışkanlığını değiştirip, hayatına sporu katmasını ve ömür boyu ideal kiloda kalmasını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

HATAY 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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