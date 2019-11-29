Hatay´da kaçak avcılara 30 bin lira ceza

HATAY'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yaban keçisi avlayan 4 avcıya toplam 30 bin 390 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayattaki türleri korumak amacıyla av koruma ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda denetim yapan ekipler, 4 avcının koruma altında oldukları için avlanması yasak olan yaban keçisi avladığını belirledi. Kaçak avcılara 'Kara Avcılığı Kanunu'na ihlalden toplam 30 bin 390 lira para cezası uygulandı.



HATAY 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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