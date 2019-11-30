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Öğrenciler STEM ile hayal ettiklerini gerçekleştiriyor

İHA

Öğrenciler STEM ile hayal ettiklerini gerçekleştiriyor

Hatay 'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler hayal edip tasarladıklarını hayata geçiriyor.
150 öğrencinin eğitim aldığı merkezde görsel sanatlar, drone ve havacılık, 3D tasarım, akıl ve zeka oyunları, mekatronik, uzay bilimleri robotik ve kodlama gibi dallarda eğitim veriliyor. Merkezde üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklara verilen eğitimle, öğrencilerin motivasyonunu arttırarak geleceğin yetenekli mühendislerini yetiştirmek olduklarını dile getiren merkezdeki Fen Bilimleri öğretmeni Yunus Açık, “TÜBİTAK destekli projelerde koordinatörlük yaparak okulumuzda sergilenen ürünleri daha çok insanın görmesini sağladık. Teknoloji Tasarım Öğretmeni Metin Güven koordinatörlüğünde Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezinde alanımıza uygun atölyelerde eğitimler veriyoruz. Beraber Hatay'ın diğer ilçelerinde öğretmen eğitimleri verdik. Diğer ilçelerden gelen öğretmenlerde merkezimizde eğitim alabilmektedirler. Merkezimizde özellikle ahşaba şekil verme, artırılmış gerçeklik, kodlama, robotik atölyeleri ile beraber akılzeka oyunları sınıfımızda mevcuttur. Hafta sonları ve ara tatillerde de her yaştan öğrencilerimizi buraya alıyor ve öğrencilerimizle burada etkinlikler gerçekleştiriyoruz” dedi.

HATAY

30 Kasım 2019 Cumartesi

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