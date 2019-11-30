Hatayspor, Balıkesir maçının Hatay’daki hazırlıklarını tamamladı Lider Hatayspor, Balıkesir virajında

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordobeyazlılar, öğleden sonra Balıkesir’e doğru hareket edecek.

Hatayspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Balıkesir mücadelesinin Hatay’daki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 ve dar alan çalışması yaptı.

Bordobeyazlı kafile öğleden sonra uçakla İstanbul’a, oradan da kara yoluyla Balıkesir’e geçecek. Hataysporlu futbolcular Balıkesir’de yapılacak ter idmanı ile maç hazırlıklarını tamamlayacak.

HATAY 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:47

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