Jandarmadan engellilere etkinlik

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen etkinliklerde, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Ertekin ve özel rehabilitasyon eğitim merkezi okul müdürü Zeynel Abidin Erdem pasta kesti.

Daha sonra okul öğrencilerinin hazırladıkları çeşitli oyunların sergilemesinin ardından jandarma tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Albay Uğur Ertekin, okul müdürü Zeynel Abidin Erdem'e plaket verirken, okul tarafından ise Hatay İl Jandarma Komutanı Ertekin’e engelli çocuklar tarafından yapılan el emeği Türk Bayrağı hediye edildi.

HATAY 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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