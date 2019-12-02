Çukura düşen atı itfaiye kurtardı

Hem sağanak hem kar!

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Hatay'da çukura düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan çukuru fark edemeyen at çukura düştü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu atı düştüğü yerden çıkardı.

Atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HATAY 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:29

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AKŞAM 17:28

YATSI 18:47

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