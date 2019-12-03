Hatay'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın (22) Hatay'daki baba evine acı haber ulaştı.

Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın Antakya ilçesi Açık Dere Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber askeri heyet tarafından ulaştırıldı. Hikmet ve anne Emine Çınar çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Çınar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Çınar'ın, baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları da Çınar ailesine taziyeye geldi. Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar'ın ne zaman defnedileceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.



HATAY 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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