Bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu

İHA

İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu düzenlendi.

Bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu

İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu düzenlendi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim köyünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Düzenlenen organizasyona Suriye’nin kuzeydoğusundaki Afrin ilçesinde yaşayan bedensel engelli 50 kişi katıldı. İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir, yaptığı açıklamada, ‘‘Dünya Engelliler Günü nedeniyle Afrin’de yaşayan bedensel engelli 50 kişinin de katılımıyla Reyhanlı’da bir kahvaltı organizasyonu düzenledik. Reyhanlı Eğitim köyünde yapmış olduğumuz organizasyon sayesinde Afrin’de yaşayan engelli bireylerin mutlu bir gün geçirmelerini sağlamış olduk.’’ dedi. Özdemir, organizasyona katkılarından ötürü Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kahvaltının ardından Reyhanlı Eğitim köyünü gezen Afrinli bedensel engelli misafirlere program sonunda çeşitli hediyeler verildi.

HATAY

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ortopedik engelli İlker'in uçma hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Ortopedik engelli İlker'in uçma hayali gerçek oldu
Engelleri aşarak kendi işlerini kurup istihdam sağladılar 12. Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açılış töreninde, kendi işlerini kurarak istihdam sağlayan iki engelli girişimci takdir topladı Törende engelli girişimcinin konuşması izleyenleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Engelleri aşarak kendi işlerini kurup istihdam ...
Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı
Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı Tel Abyad bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucun şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar Hatay’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı Tel Abyad ...
İskenderun'da suç çetesi şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER İskenderun'da suç çetesi şüphelileri adliyede
Hatay’da kadın mozaik kooperatifi kuruldu Hobi olarak başladığı mozaik sanatında kendini geliştiren Elif Kocaoğlu Kültekin, yetiştirdiği kursiyerleri ve kendisine mozaik sanatını öğreten öğretmeni ile birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Soteria Taş Sanatı Kadın Girişimi Kooperatifi’ni kurdu Yaptıkları mozaikleri kooperatif aracılığı ile kazanca dönüştürmeyi hedefleyen Kültekin, mozaik sanatını dünyaya tanıtmak istediğini söyledi
YEREL HABERLER Hatay’da kadın mozaik kooperatifi kuruldu Hobi olarak ...
Hatay'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay’da Kurtuluş Caddesi’nde tarihi yapılar yeniden canlandırılacak
YEREL HABERLER Hatay’da Kurtuluş Caddesi’nde tarihi yapılar yeniden ...
Çukura düşen atı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çukura düşen atı itfaiye kurtardı
Jandarmadan engellilere etkinlik
YEREL HABERLER Jandarmadan engellilere etkinlik
İskenderun'da sağanak hayatı felç etti
YEREL HABERLER İskenderun'da sağanak hayatı felç etti
İskenderun'da sağanak yağmur hayatı felç etti İskenderun Adana karayolunun bir bölümü sular altında kaldı bazı işyerlerini su bastı
YEREL HABERLER İskenderun'da sağanak yağmur hayatı felç ...
Zeytin bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Zeytin bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi ...
Dörtyol'da 24 genç hafız oldu
YEREL HABERLER Dörtyol'da 24 genç hafız oldu
Cam terasa, turistlerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Cam terasa, turistlerden yoğun ilgi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X