Hatay’da “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle düzenlenen etkinlikte görme engelli sosyal bilgiler öğretmeni Ömer Perçin ile işitme engelli Cansu Melike Can hayat hikayelerini lise öğrencileriyle paylaştı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ilk ve ortaokul yıllarında görme yetisini kaybetmesine karşın yılmayarak ilk, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamlayarak sosyal bilgiler öğretmeni Ömer Perçin ile doğuştan işitme engelli olan kendisine sunulan devlet imkanlarından yararlanarak aldığı işaret dili eğitimi ile çevresindekiler ile iletişim kuran Cansu Melike Can (25) kendileri için hazırlanan programda lise öğrencileri ile bir araya gelerek düşüncelerini, beklenti ve başarılarını anlattılar.

Yılın öğretmeni de seçilen Ömer Pişkin, 9 yıldır sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yaptığını hatırlatarak, "İşimi severek yapıyorum. Öğrencilerimiz ile güzel iletişim içerisindeyiz. Derslerimizde akıllı tahtaları, internet ortamını, akıllı telefonları kullanarak öğrencilerimiz ile böyle anlaşıyoruz. Dersimizi kendi alfabemiz üzerinden yapıyoruz. Burada en çok akıllı tahtalardan büyük orada faydalanıyoruz. Engelli öğretmen adaylarımıza öğretmenliğin çok güzel olduğunu ve özveri gerektiren bir meslek olduğunu, her adayın severek yapacağına inanıyorum. Engeller, başarmak için birer engel değildir yeter ki isteyelim” dedi.

İşitme engelli Cansu Melike Can ise işaret dili öğretmeni Hümeyra Çankır aracılığı ile duygu ve düşüncelerini öğrenciler ile paylaşarak yaşadıklarını ve karşısındaki ile iletişim kurmada karşılaştığı zorlukları anlattı. Heyecanı gözlerinden okunan Cansu Melike Can kendisi gibi olanlar ile iletişim kurmaları için salonda bulunan öğrenciler ve tüm bireylerin işaret dili öğrenmelerini istediğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte, anaokulu ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan işaret dili ile söyledikleri şarkı ve türkü gösterileri sundu.

Sorucevap şeklinde devam etkinlik sonunda öğrenciler işaret dili ile engellilerin günlerini kutladılar.

