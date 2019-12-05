Kontrolden çıkan otomobil park halinde araçlara çarptı Direksiyon hakimiyetini kaybolan otomobil önce çöp konteynırına, sonra trafoya ardından da park halindeki arabalara çarptı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Hatay’da, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynırına, sonra trafoya ardından da park halindeki araçlara çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Caddesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde direksiyon hakimiyeti kaybolan 31 KN 987 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynırına, sonra kaldırımda bulunan trafoya ardından da park halindeki 31 F 2533, 31 DH 084, 31 KG 522 ve 31 F 7426 plakalı arabalara çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çöp konteynırı da park halindeki 31 EF 492 plakalı arabaya zara verdi.

İsmine ulaşılamayan 31 KN 987 plakalı otomobilin sürücüsünün yaralı olduğu öğrenilirken, 31 KN 987 plakalı otomobilde büyük çaplı, 31 F 7426 plakalı otomobilde orta çaplı, diğer otomobillerde de küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

HATAY 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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