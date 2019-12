Bayram Toysal: "Şu an lideriz, neyi konuşuyoruz?" Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: "Ligin ilk yarısını lider tamamlamak istiyoruz" Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, kendisine karşı yapılan eleştirilere cevap vererek, "Performans neye göre değerlendirilir?, kime göre değerlendirilir? Performans eğer bir takımın bulunduğu konuma göre değerlendirilecekse şu an lideriz, neyi konuşuyoruz?" dedi.

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarına Osman Çalğın Tesisleri’nde devam ediyor. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toysal, ligde kolay maçların oynanmadığını ilk yarıyı lider kapatmak istediklerini belirtti.

Balıkesir maçında aldıkları üç puanla emin adımlarla devam ettiklerini belirten Bayram Toysal, "En son oynadığımız Balıkesirspor maçında aldığımız üç puanla şu an yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Önümüzde oynayacağımız Boluspor maçı için çalışmalarımız aynı şekilde aynı ciddiyetle devam ediyor. En başından beri söylediğim gibi kolay, basit maçlar oynanmıyor bu ligde. Herkes birbirine karşı ciddi önlemler alıyor. Takımlar oyun bozmaya yönelik işlerle uğraştığı için belki ortaya çok kaliteli oyunlar çıkmıyor ama bizim önceliğimiz bulunduğumuz yeri korumak, sağlamlaştırmak. İlk yarı bitene kadar bulunduğumuz yer de zaman geçirmek. Bolu önemli bir takım ve camia. Son birkaç haftadır istediği sonuçları alamadılar ama çıkış arayan bir takım. Belki bu maçı bu mana da ciddi anlamda önemsiyor olabilirler. Çok önemli bir rakiple, çok zor bir maç oynayacağız. Taraftarlarımızın desteği ile bu maçtan da üç puanla ayrılacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Bayram Toysal: "Şu an lideriz, neyi konuşuyoruz?"

Kendisine karşı yapılan eleştirilere de cevap veren Toysal, lider konumda olduklarını ve performansın neye göre değerlendirildiğini anlamadığını söyleyerek, "Şu ana kadar performans olarak belki kendi camiamızda onların beklentisine cevap veremediğimiz gibi ufak tefek eleştiriler oluyor ama onlara şunu soruyorum kime göre? Neye göre? Performans neye göre değerlendirilir? Kime göre değerlendirilir ? Performans eğer bir takımın bulunduğu konuma göre değerlendirilecekse şu an lideriz, neyi konuşuyoruz? Onu anlamadım. Futbolcu kardeşlerim karakterlerini ortaya koyuyorlar, olaya sahip çıkıyorlar. Bence şu ana kadar vermiş oldukları mücadele çok üst düzey" ifadelerine kullandı.



Rayane Aabid: "Taraftarımızdan destek bekliyoruz"

Hatayspor futbolcularından Rayane Aabid ise Boluspor maçından üç puan alacaklarına inandıklarını belirterek, "Çok zorlu bir deplasmanda geldik ve üç puan aldığımız için çok çok mutluyuz. Tabi ki önümüzde Bolu maçı var kendi evimizde oynuyoruz ve taraftarımızdan destek bekliyoruz ve bu maçı da üç puanla bitireceğimize inanıyoruz. Sahaya girdiğim zaman yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Geçen maç ilk on birde oynamadım ama girdikten sonra da elimden geleni yaptım. Ben profesyonelim saha içerisinde de saha dışında da kendimi en iyi şekilde hazırlıyorum. Hatay’da çok mutluyum, çok seviyorum. Şampiyonluk istiyoruz ve takım içerisinde de sürekli bu konuşuluyor" açıklamalarında bulundu.

