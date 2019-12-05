Bayram Toysal: "Şu an lideriz, neyi konuşuyoruz?" Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: "Ligin ilk yarısını lider tamamlamak istiyoruz" Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayram Toysal: "Şu an lideriz, neyi konuşuyoruz?" Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: "Ligin ...

İHA

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, kendisine karşı yapılan eleştirilere cevap vererek, "Performans neye göre değerlendirilir?, kime göre değerlendirilir? Performans eğer bir takımın bulunduğu konuma göre değerlendirilecekse şu an lideriz, neyi konuşuyoruz?" dedi.

Bayram Toysal: "Şu an lideriz, neyi konuşuyoruz?" Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: "Ligin ilk yarısını lider tamamlamak istiyoruz" Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, kendisine karşı yapılan eleştirilere cevap vererek, "Performans neye göre değerlendirilir?, kime göre değerlendirilir? Performans eğer bir takımın bulunduğu konuma göre değerlendirilecekse şu an lideriz, neyi konuşuyoruz?" dedi.
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarına Osman Çalğın Tesisleri’nde devam ediyor. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toysal, ligde kolay maçların oynanmadığını ilk yarıyı lider kapatmak istediklerini belirtti.
Balıkesir maçında aldıkları üç puanla emin adımlarla devam ettiklerini belirten Bayram Toysal, "En son oynadığımız Balıkesirspor maçında aldığımız üç puanla şu an yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Önümüzde oynayacağımız Boluspor maçı için çalışmalarımız aynı şekilde aynı ciddiyetle devam ediyor. En başından beri söylediğim gibi kolay, basit maçlar oynanmıyor bu ligde. Herkes birbirine karşı ciddi önlemler alıyor. Takımlar oyun bozmaya yönelik işlerle uğraştığı için belki ortaya çok kaliteli oyunlar çıkmıyor ama bizim önceliğimiz bulunduğumuz yeri korumak, sağlamlaştırmak. İlk yarı bitene kadar bulunduğumuz yer de zaman geçirmek. Bolu önemli bir takım ve camia. Son birkaç haftadır istediği sonuçları alamadılar ama çıkış arayan bir takım. Belki bu maçı bu mana da ciddi anlamda önemsiyor olabilirler. Çok önemli bir rakiple, çok zor bir maç oynayacağız. Taraftarlarımızın desteği ile bu maçtan da üç puanla ayrılacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bayram Toysal: "Şu an lideriz, neyi konuşuyoruz?"
Kendisine karşı yapılan eleştirilere de cevap veren Toysal, lider konumda olduklarını ve performansın neye göre değerlendirildiğini anlamadığını söyleyerek, "Şu ana kadar performans olarak belki kendi camiamızda onların beklentisine cevap veremediğimiz gibi ufak tefek eleştiriler oluyor ama onlara şunu soruyorum kime göre? Neye göre? Performans neye göre değerlendirilir? Kime göre değerlendirilir ? Performans eğer bir takımın bulunduğu konuma göre değerlendirilecekse şu an lideriz, neyi konuşuyoruz? Onu anlamadım. Futbolcu kardeşlerim karakterlerini ortaya koyuyorlar, olaya sahip çıkıyorlar. Bence şu ana kadar vermiş oldukları mücadele çok üst düzey" ifadelerine kullandı.

Rayane Aabid: "Taraftarımızdan destek bekliyoruz"
Hatayspor futbolcularından Rayane Aabid ise Boluspor maçından üç puan alacaklarına inandıklarını belirterek, "Çok zorlu bir deplasmanda geldik ve üç puan aldığımız için çok çok mutluyuz. Tabi ki önümüzde Bolu maçı var kendi evimizde oynuyoruz ve taraftarımızdan destek bekliyoruz ve bu maçı da üç puanla bitireceğimize inanıyoruz. Sahaya girdiğim zaman yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Geçen maç ilk on birde oynamadım ama girdikten sonra da elimden geleni yaptım. Ben profesyonelim saha içerisinde de saha dışında da kendimi en iyi şekilde hazırlıyorum. Hatay’da çok mutluyum, çok seviyorum. Şampiyonluk istiyoruz ve takım içerisinde de sürekli bu konuşuluyor" açıklamalarında bulundu.

HATAY

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi manastır için harekete geçti
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi manastır için ...
Hatay'da korkutan yangın
YEREL HABERLER Hatay'da korkutan yangın
İdlib´te, 'Yeni hayat konutları' artıyor
YEREL HABERLER İdlib´te, 'Yeni hayat konutları' artıyor
Kontrolden çıkan otomobil park halinde araçlara çarptı Direksiyon hakimiyetini kaybolan otomobil önce çöp konteynırına, sonra trafoya ardından da park halindeki arabalara çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil park halinde araçlara ...
Dörtyol’da, Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi
YEREL HABERLER Dörtyol’da, Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları ...
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürülen Leyla, toprağa verildi
YEREL HABERLER Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürülen ...
Adana’da öldürülen genç kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Adana’da öldürülen genç kadın toprağa verildi
Engelli öğretmen ile öğrenci hayat hikayelerini paylaştı Yılın öğretmeni de seçilen görme engelli Ömer Pişkin: "Engeller, başarmak için birer engel değildir yeter ki isteyelim" Kendisine sunulan devlet imkanlarından yararlanarak aldığı işaret dili eğitimiyle çevresindekilerle iletişim kuran Cansu Melike Can, kendisi gibi olanlar ile iletişim kurmaları için salonda bulunanlardan işaret dili öğrenmelerini istedi
YEREL HABERLER Engelli öğretmen ile öğrenci hayat hikayelerini ...
Bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu
YEREL HABERLER Bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı ...
Ortopedik engelli İlker'in uçma hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Ortopedik engelli İlker'in uçma hayali gerçek oldu
Engelleri aşarak kendi işlerini kurup istihdam sağladılar 12. Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açılış töreninde, kendi işlerini kurarak istihdam sağlayan iki engelli girişimci takdir topladı Törende engelli girişimcinin konuşması izleyenleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Engelleri aşarak kendi işlerini kurup istihdam ...
Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı
Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı Tel Abyad bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucun şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar Hatay’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı Tel Abyad ...
İskenderun'da suç çetesi şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER İskenderun'da suç çetesi şüphelileri adliyede
Hatay’da kadın mozaik kooperatifi kuruldu Hobi olarak başladığı mozaik sanatında kendini geliştiren Elif Kocaoğlu Kültekin, yetiştirdiği kursiyerleri ve kendisine mozaik sanatını öğreten öğretmeni ile birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Soteria Taş Sanatı Kadın Girişimi Kooperatifi’ni kurdu Yaptıkları mozaikleri kooperatif aracılığı ile kazanca dönüştürmeyi hedefleyen Kültekin, mozaik sanatını dünyaya tanıtmak istediğini söyledi
YEREL HABERLER Hatay’da kadın mozaik kooperatifi kuruldu Hobi olarak ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X