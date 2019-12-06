Mobilya atölyesinde çıkan yangın 4 iş yerine sıçradı

HATAY'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın çevredeki 4 iş yerine de sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Antakya Küçük Sanayi Sitesi 7. Cadde'deki bir mobilya imalathanesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek imalathanenin yanındaki 4 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın nedeniyle 5 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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