BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye´nin İdlib kentine 41 TIR´dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklendi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR´ları, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek kente hareket etti.
HATAY
06 Aralık 2019 Cuma
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