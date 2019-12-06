Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, yarın evinde oynayacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Hatayspor takımı yaptığı son idman sonrası tesislerde kampa girdi.

HATAY 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.