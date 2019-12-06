Hatay’da 350 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol uygulamasında 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine, Kırıkhan karayolu üzerindeki Güzelce Mahallesi kavşağında yaptıkları yol uygulamasında, Diyarbakır’dan Hatay'a getirilen 350 kilo kaçak tütün, 8 bin adet sigara filtresi, 50 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü İ.K. (22) gözaltına alındı.

HATAY 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:47

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