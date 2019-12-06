Samandağ'da otomobil bahçeye uçtu

Onu tanıdınız mı?

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 SB 402 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bahçeye uçtu.

Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, arabada maddi hasar oluştu.

HATAY 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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AKŞAM 17:27

YATSI 18:47

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