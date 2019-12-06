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Samandağ'da otomobil bahçeye uçtu

İHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu.

Samandağ'da otomobil bahçeye uçtu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu.
Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 SB 402 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bahçeye uçtu.
Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, arabada maddi hasar oluştu.

HATAY

06 Aralık 2019 Cuma

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