TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Boluspor: 0

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TFF 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Boluspor’u 30 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

34. dakikada, rakip ceza alanına hızla giren Caner Hüseyin Bağ, rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç, beyaz noktayı gösterdi.

35. dakikada, penaltıda topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 10

65. dakikada, Gökhan Karadeniz’in pasında topla buluşan Hamza Gür skoru farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 20

90+1. dakikada, kontratakta topla buluşan Hamza Gür, kendisinin 2., takımının da 3. golünü attı. 30



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx

Hatayspor: Akın Alkan xxx, Furkan Şeker xxx, Yusuf Abdioğlu xxx, Sadi Karaduman xxx, Mesut Çaytemel xxx, Kubilay Sönmez xxx (Barbosa dk. 85 ?, Aabid xxx, Selim Ilgaz xxx (Idır Quali dk. 86 ?), Caner Hüseyin Bağ xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Alican Özfesli dk. 82 ?), Hamza Gür xxx

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, Ümit Kurt xx, İsmail Konuk xx, Fethi Özer xx, Cumali Bişi xx, Umut Gündoğan x (Gökhan Sazdağı dk. 62 x), Mustafa Eskihellaç xx, Dodo x (Melih Okutan dk. 46 x), Batuhan Altıntaş x (Bilal Kısa dk. 46 xx), Romano Poepon xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Mustafa Sami Can Keskin, Seth Sincere, Shukurov, Mutlu Güler

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Mesut Çaytemel (dk. 35 pen.), Hamza Gür (dk. 65 ve 90+1) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Batuhan Altıntaş, Hayrullah Bilazer (Boluspor)

HATAY 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:47

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