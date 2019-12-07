Hatayspor-Boluspor: 3-0

-STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku Tunavelioğlu
HATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Kubilay (xxx) (Dk.85 Helder Barbosa x), Selim (xx)(Dk.86 Qualı x), Gökhan (xx)(Dk. 82 Alican x), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Yusuf (xx), Hamza (xxx), Caner (xxx)
BOLUSPOR: Hakan (xx), İsmail (xx), Cumali (xx), Umut (x) (Dk.63 Gökhan x), Poepon (xx), Mustafa (x), Fethi (xx), Nascımento (xx)(Dk. 46 Melih x), Mustafa Batuhan Altıntaş (xx) (Dk.46 Bilal Kısa x), Hayrullah (xx), Ümit (xx).
GOLLER: Dk. 35 (P) Mesut, Dk. 65 ve Dk. 90+1 Hamza (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Batuhan, Hayrullah (Boluspor)TFF 1´inci Lig'in 14´üncü haftasında sahasında Boluspor´u konuk eden lider Hatayspor, 35. dakikada Mesut´un penaltıdan, Hamza´nın da 65 ve 90+1´inci dakikada attığı gollerle rakibini 3-0 yendi.
HATAY
07 Aralık 2019 Cumartesi
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