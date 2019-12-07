Hatayspor-Boluspor: 3-0

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku Tunavelioğlu

HATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Kubilay (xxx) (Dk.85 Helder Barbosa x), Selim (xx)(Dk.86 Qualı x), Gökhan (xx)(Dk. 82 Alican x), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Yusuf (xx), Hamza (xxx), Caner (xxx)

BOLUSPOR: Hakan (xx), İsmail (xx), Cumali (xx), Umut (x) (Dk.63 Gökhan x), Poepon (xx), Mustafa (x), Fethi (xx), Nascımento (xx)(Dk. 46 Melih x), Mustafa Batuhan Altıntaş (xx) (Dk.46 Bilal Kısa x), Hayrullah (xx), Ümit (xx).

GOLLER: Dk. 35 (P) Mesut, Dk. 65 ve Dk. 90+1 Hamza (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Batuhan, Hayrullah (Boluspor)TFF 1´inci Lig'in 14´üncü haftasında sahasında Boluspor´u konuk eden lider Hatayspor, 35. dakikada Mesut´un penaltıdan, Hamza´nın da 65 ve 90+1´inci dakikada attığı gollerle rakibini 3-0 yendi.



HATAY 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.