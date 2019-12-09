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Kaya parçası değil böbrek taşı Hatay’da 67 yaşındaki işçi emeklisi Kemal Salim Akdeniz’in ...

İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 67 yaşındaki işçi emeklisi sağlık kontrolü için gittiği hastanede bir böbreğinin çalışmadığını ve taş olduğunu öğrendi. Ameliyat ile böbreği alınan yaşlı adamın böbreğinden çıkan yumurta büyüklüğündeki kaya parçasını andıran taş görenleri şaşkına çevirdi.
Kışlalar Mahallesinde yaşayan demir ve çelik fabrikasından emekli olan 3 erkek 1 kız babası Kemal Salim Akdeniz, iki yıl önce prostat kontrolü için ilçede bulunan sağlık kuruluşuna başvurdu. Akdeniz’e hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkikler neticesinde sağ böbreğinde taş olduğu ve böbreğin fonksiyonlarını yeterince yerine getiremediği teşhisi konuldu.
Adana’da Başkent Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık 4 saatlik bir ameliyatla fonksiyonlarını yerine getiremeyen sağ böbreği alınan Akdeniz’in böbreğinden kaya parçasını andıran yumurta büyüklüğünde tek parça halinde taş çıkartıldı.
Sağlığına kavuşmak için birçok sağlık kuruluşuna başvurduğunu ve sağlığına kavuşmak için zorlu ve ağrılı günler geçirdiğini belirten Akdeniz, bundan 2 yıl önce prostat oluşumunu önlemeye yönelik önce sağlık ocağına ardından hastaneye giderek üroloji polikliniğine başvurdum. Orada yapılan tetkik ve tahliller neticesinde beni muayene eden üroloji hekimi sağ tarafımda bulunan böbreğimin fonksiyonlarını getirmediğini, yapılan ölçümlerde 1,5 santimetre çapında taş olabileceğini ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Zaman içerisinde ağrılarım artmaya başlamasının ardından ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyet olmak için Adana Başkent Hastanesine başvurdum. Hastanede yapılan birçok tetkik ve tahlillerden sonra sağ böbreğimin çalışmadığı ve diğer organlara zarar vermemesi için taş ile birlikte alınması gerektiğini söyledi doktorlar. Yaklaşık 4 saat gibi uzun süren bir ameliyat sonrası böbreğim ile birlikte aldılar. Yaklaşık 6 santimetre çapında yumurta büyüklüğünde kaya parçasını andırır şekilde çıkan taşı görünce “çok şaşırdım, hala da şaşkınlık içerisindeyim. Çok şükür şimdi sağlığıma kavuştum” dedi.
Geçirdiği ameliyat sonrası hastaneden taburcu olan ve evinde dinlenen Kemal Salim Akdeniz’in en büyük destekçisi 63 yaşındaki eşi Fatma ise, "Eşim ameliyat öncesi hastalığı nedeniyle geçtiğimiz yaz boyunca çok zor ağrılı dönemler geçirdi. Böbreğinde oluşan taş nedeniyle hastalığına çareyi Adana’da bir araştırma hastanesinde bulduk. Çok şükür şimdi iyi sağlığına kavuştu. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.
Kemal Salim Akdeniz, böbreğinden çıkan yumurta büyüklüğündeki taşı evinin salonunda bulunan vitrinde muhafaza ediyor.

HATAY

09 Aralık 2019 Pazartesi

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