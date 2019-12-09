Tarihi İnegöl Mehteri yetimlere konser verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarihi İnegöl Mehteri yetimlere konser verdi

İHA

Türkiye'nin ilk sivil mehteran takımı Tarihi İnegöl Mehteri, Yetim Vakfı'na bağlı Reyhanlı Eğitim Köyünde konser verdi.

Tarihi İnegöl Mehteri yetimlere konser verdi

Türkiye’nin ilk sivil mehteran takımı Tarihi İnegöl Mehteri, Yetim Vakfı’na bağlı Reyhanlı Eğitim Köyünde konser verdi.
Büyük coşku içinde gerçekleştirilen etkinlik, Reyhanlı Eğitim Köyünün girişinde yapılan geçit töreni ile başladı. 33 kişiden oluşan ekip, icra ettiği çok sayıda eserle çocuklara renkli anlar yaşattı.
1959 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk sivil mehteran takımı olma özelliğini taşıyan İnegöl Mehter Derneği Başkanı Mehmet Semiz, program sonrası yaptığı açıklamada, Reyhanlı Eğitim Köyünde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Semiz, “Bir ay kadar önce burayı ziyarete geldim. Buradaki ortamdan ve çocuklara verilen hizmetlerden çok etkilenmiştim. Mehteran takımımızla birlikte buraya gelmeyi çok istedim. İnegöl’e döndüğümde bu düşüncemi arkadaşlarla paylaştım. Onlar da Reyhanlı Eğitim Köyünde bu yavrularımızla beraber olmayı çok istediler. Burada olmak mutluluk verici, yavrularımızın mutluluğunu görmek çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Reyhanlı Eğitim Köyü Kurumsal İletişim Koordinatörü Cüneyt Alnıaçık ise düzenlenen gösteriden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tarihi İnegöl Mehteran ekibine teşekkür etti.

HATAY

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun Özel Gelişim Hastanesi "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" aldı
YEREL HABERLER İskenderun Özel Gelişim Hastanesi "Sağlık Turizmi ...
Kaya parçası değil böbrek taşı Hatay’da 67 yaşındaki işçi emeklisi Kemal Salim Akdeniz’in böbreğinden adeta kaya parçasını andıran yumurta büyüklüğünde tek parça taş çıktı
YEREL HABERLER Kaya parçası değil böbrek taşı Hatay’da 67 yaşındaki ...
3 çocuk annesi, intihar etti
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi, intihar etti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 - Birevim Elazığ: 79
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir ...
Kayseri'deki yangında ölen iki kardeş, Hatay'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Kayseri'deki yangında ölen iki kardeş, Hatay'da ...
Simitçi Erkan'dan Suriyeli yetim çocuklara kahvaltı
YEREL HABERLER Simitçi Erkan'dan Suriyeli yetim çocuklara kahvaltı
AK Parti’li Ünal: "Amerika SİHA vermeyince kendimiz ürettik” "Bölgede Türkiye olmadan hiçbir düzen kuramayacaklarını gösterdik" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Hatay’da AK Parti Hatay İl Danışma Meclis Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER AK Parti’li Ünal: "Amerika SİHA vermeyince kendimiz ...
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil yandı
Hatayspor-Boluspor maçının ardından Osman Özköylü: “Benim takımım mağlubiyet alabilir ama korkak oynayamaz” Bayram Toysal: “3-0’lık net skor. Mutluyuz, huzurluyuz”
YEREL HABERLER Hatayspor-Boluspor maçının ardından Osman Özköylü: ...
Hatayspor-Boluspor: 3-0
YEREL HABERLER Hatayspor-Boluspor: 3-0
TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Boluspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Boluspor: 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X