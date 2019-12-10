Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Keçiörengücü mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 ve dar alan çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

HATAY 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:03

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