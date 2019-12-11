FETÖ'nün Hatay milli eğitim sorumlusu yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

FETÖ'nün Hatay milli eğitim sorumlusu yakalandı

İHA

FETÖ'nün Hatay milli eğitim sorumlusu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hatay milli eğitim sorumlusu olarak aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
FETÖ'nün Hatay Milli Eğitim Sorumlusu olduğu belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmü bulunan Nurgül Özelçi, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesindeki evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanan FETÖ'nün milli eğitim sorumlusu olduğu belirtilen Nurgül Özelçi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

HATAY

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay'da görüntülendi
YEREL HABERLER Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay'da ...
Kaçak avcılar görevlilere ateş açtı
YEREL HABERLER Kaçak avcılar görevlilere ateş açtı
Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı
Türkiye- Libya anlaşması balıkçıyı umutlandırdı
YEREL HABERLER Türkiye- Libya anlaşması balıkçıyı umutlandırdı
Hatay’da topraksız tarım başladı Hindistan cevizi lifine ekilen çilekler hasat gününü bekliyor
YEREL HABERLER Hatay’da topraksız tarım başladı Hindistan cevizi ...
AK Parti’li Kaçar: "Neler yapılabileceğini istişare ediyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti’li Kaçar: "Neler yapılabileceğini istişare ...
Tarihi İnegöl Mehteri yetimlere konser verdi
YEREL HABERLER Tarihi İnegöl Mehteri yetimlere konser verdi
İskenderun Özel Gelişim Hastanesi "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" aldı
YEREL HABERLER İskenderun Özel Gelişim Hastanesi "Sağlık Turizmi ...
Kaya parçası değil böbrek taşı Hatay’da 67 yaşındaki işçi emeklisi Kemal Salim Akdeniz’in böbreğinden adeta kaya parçasını andıran yumurta büyüklüğünde tek parça taş çıktı
YEREL HABERLER Kaya parçası değil böbrek taşı Hatay’da 67 yaşındaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X