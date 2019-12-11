Yayladağı'nda 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

Biber gazı tartışması! Suç mu, değil mi?

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro ekiplerinin çalışması sonucunda Çamaltı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesindeki 31 GD 571 plakalı otomobilde arama yapıldı. Otomobilde 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili G.T. ve A.E, isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

HATAY 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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