Hatay'da firari FETÖ imamı yakalandı

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HATAY'da, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan Nurgül Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Nurgül Ö.'nün, Sakarya Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurgül Ö. cezaevine gönderildi.



HATAY 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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