Hatay’da göçmen kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı Gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Hatay’ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karbeyaz ve Babatorun Jandarma Karakol Komutanlıkları ortak sorumluluk alanında yapılan 3 aylık teknik takip sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Diğer yandan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, flaş bellek ve pasaport ele geçirildi.

Şahıslar jandarmadaki ifadelerinin ardından göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek maksadıyla örgüt kurma suçlarından Altınözü Adliyesine sevk edildi.

HATAY 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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